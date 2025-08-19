亀梨和也さんのオフィシャルアプリが8月19日(火)に株式会社ソニー・ミュージックソリューションズよりリリースされました！定期購入することで亀梨さんからリアルタイムにメッセージや画像、音声が届く「Talk」や、直接ファンレターを送ることができる「Letter」など、亀梨さんをより近くに感じることができるサービスを楽しむことができます。本アプリでは、公式サイト、オンラインショップ、ファンクラブなどのサイトへまとめて