19日の外国為替市場のドル円相場は午後1時時点で1ドル＝147円84銭前後と、前日午後5時時点に比べ38銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝172円30銭前後と6銭の小幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース