五島市で「カネミ油症」の被害者を対象とした、一斉検診が実施されました。 1968年にダイオキシン類が混ざった米ぬか油が販売され、健康被害が広がった「カネミ油症事件」。 西日本を中心に1万4000人が被害を訴え、県内の認定患者は、五島市が約6割を占めています。 県は厚生労働省の委託を受けて、毎年この時期に検診を実施。 内科や皮膚科、血液検査など、様々な分野で検査が行われました。 検診は20日、長崎市の