打刻レス勤怠管理サービス「ラクロー」が、年休取得義務残日数のアラートメール送信機能を2025年8月6日(水)にリリース！ ラクロー「年休取得義務残日数のアラートメール送信機能」 打刻レス勤怠管理サービス「ラクロー」が、年休取得義務残日数のアラートメール送信機能を2025年8月6日(水)にリリースしました。■機能の概要 年次有給休暇の取得義務残日数がある場合にアラートメールを送信することができる機