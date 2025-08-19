俳優の吉沢亮（31）が主演する映画『国宝』が、興行収入105億円を突破した。【映像】着物姿の吉沢亮『国宝』は、吉田修一の同名小説が原作。6月6日に公開され、8月17日までの公開73日間で、観客動員数747万人、興行収入105億円を突破。歴代の興行収入ランキングでは、邦画実写において、2003年公開の『踊る大捜査線THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』、1983年公開の『南極物語』に次ぐ第3位の成績となった。主演