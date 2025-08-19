モデルで俳優のサム・アスガリが、女優の元妻ブリトニー・スピアーズ（４３）と２００７年まで結婚していたケヴィン・フェダーライン（４７）に対し、「プロの父親」と皮肉を込めて批判した。ＤＪとしても活動するケヴィンは、１０月に回顧録「ＹｏｕＴｈｏｕｇｈｔＹｏｕＫｎｅｗ」を出版予定で、ブリトニーとの結婚生活や父親としての経験を語るとされている。 【写真】回顧録を出版予定のケヴ