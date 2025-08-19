【デンバー（米コロラド州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は１８日（日本時間１９日）、敵地でのロッキーズ戦に１番指名打者で出場し、二回に中前への適時打を放つなど４打数２安打１打点だった。複数安打は７試合ぶり。先発の山本由伸は７回４安打３失点で勝敗はつかなかった。ドジャースは３―４でサヨナラ負け。エンゼルスに３連敗の後、パドレスに３連勝を飾って上り調子だったが、ナ・リーグ西地区最下位