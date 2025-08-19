女優北川景子（38）が19日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。自身と同様にSNSの変化に「順応できない」芸能人を発見し、おちゃめに喜ぶコメントをつづった。ファンからは、そのやりとりに反響が集まっている。北川は、Snow Man佐久間大介（33）が「初めてTwitterのアイコン変えたけど、まじで見慣れないなwww」と、自身について記した投稿をリポスト。「ここにもまだTwitterの人がいた！」と、佐久間が「X」を旧名で呼んでいる