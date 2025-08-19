◆米大リーグレッドソックス３―６オリオールズ（１８日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）オリオールズの先発左腕Ｔ・ロジャーズが、１８日（日本時間１９日）、敵地レッドソックス戦に先発。７回４安打１失点で今季６勝目を挙げ、球団では１９７８年のジム・パーマー以来となる８試合連続クオリティースタート（６回以上３失点以内）を達成した。「数か月前、ここに来た時を振り返れば、今はもっと自信