多様な働き方が推進されている昨今、副業希望者は増加傾向を見せている。しかし、約半数の企業が副業解禁を明示している一方で、実際に副業・フリーランス人材を受け入れている企業は2割ほど。多様な働き方が実現できているとは言い難い状況である。「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループはオンライン勉強会『「副業・フリーランス人材白書 2025」から紐解く 地域企業における副業活用の現状と課題』を開催