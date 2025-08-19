◆米大リーグロッキーズ４ｘ―３ドジャース（１８日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャース・山本由伸投手（２７）が１８日（日本時間１９日）、敵地のロッキーズ戦で先発し、７回３失点６奪三振で勝敗はつかなかった。試合は後続が打たれ、９回にサヨナラ負けを喫した。大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」でスタメン出場し、４打数２安打１打点だった。山本は１７日に誕生日を迎え、２７歳初のマウンド。初回