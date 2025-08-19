８月１７日の阿賀野川特別（２勝クラス、芝２２００メートル＝９頭立て）を１馬身半差で快勝した良血アマキヒ（牡３歳、美浦・国枝栄厩舎、父ブラックタイド）は、菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都）を目標に調整される。国枝調教師は「勝ったら（菊花賞に）出られるかなと思って使ったし、直行もあるかなと思っています」と説明。母アパパネの良血が大舞台に駒を進めることになりそうだ。