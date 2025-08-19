アメリカとウクライナの首脳会談について、石破総理はトランプ大統領の積極的な活動は「非常に意義深い」と評価しました。石破総理「ウクライナの平和をもたらすためにトランプ大統領が積極的にいろんな活動をしているということは、非常に意義の深いことだというふうに思っております」トランプ大統領とゼレンスキー大統領は18日、首脳会談を行い、トランプ大統領はウクライナが求めている「安全の保証」について、アメリカが関与