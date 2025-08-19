神奈川県警本部神奈川署は19日、横浜市に住む会社役員の60代女性が、SNSで人工知能（AI）を使った投資話を持ちかけられ、計約1億円をだまし取られたと発表した。詐欺事件として捜査している。署によると、女性は4月、株式投資について調べていた際に「AI株式アシスタント」を名乗るサイトを見つけ、SNSに登録。担当者からAIを使用した株運用を勧められた。女性は、株の値動きや世界経済の状況についての説明を受け、信用してし