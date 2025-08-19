気象庁発表 【画像】九州・沖縄・全国の今後の天気 熱帯低気圧が台風に発達する可能性は小さくなりました。 １９日９時の観測によると、熱帯低気圧が沖縄の南の北緯２６度００分、東経１２８度００分にあって、ゆっくりした速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は１０１０ヘクトパスカルとなっています。 熱帯低気圧 a 19日09時の実況種別 熱帯低気圧大きさ -強さ