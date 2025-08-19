お笑い芸人木村祐一（62）の妻でタレント西方凌（44）が19日、自身のインスタグラムを更新。現在沖縄に“プチ移住”しているが、約1年後東京にいったん戻る意向を明かした。西方は「沖縄へ移住して1年と4ヶ月が経ちました。1〜2年を目処にお試し移住。経験してみて思ったのは何より、子育てがしやすいと言うこと。『子は宝』と言う考え方が昔から根付いていて、子供の存在が家族や地域社会にとってかけがえのない価値を持つことと