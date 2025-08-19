お笑いコンビ、ザ・ぼんちが19日、大阪市の吉本興業本社で、芸道55周年記念単独ライブツアー「漫才はとまらないッ」の記者会見に出席した。ザ・ぼんちは高校の同級生のぼんちおさむ（72）と里見まさと（73）が72年に結成し、73年にデビュー。80年代の漫才ブームに乗り、最高月収860万円を稼ぎ出すほど大ブレークした。一時解散後、2002年に再結成。昨年は「THE SECOND〜漫才トーナメント〜」に出場し、最終決戦に駒を進めるなど円