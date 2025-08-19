韓国の李在明政権は政権発足後、空席となっていた駐日大使に「日本通」として知られる元ベトナム大使を内定させたと韓国メディアが伝えました。韓国メディアによりますと、新たな駐日大使に李赫元ベトナム大使を内定させたということです。李赫氏は韓国外務省で日本などを担当するアジア太平洋局長を務めたほか、駐日公使などで日本に3回の赴任歴がある、「日本通」として知られています。今後、関連手続きを進めた上で着任する見