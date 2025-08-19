お笑い芸人ほんこん(62)が19日、X（旧ツイッター）を更新。電動キックボードに踵（かかと）をひかれたことを明かした。ほんこんは「最近気になる電動キックボード車、バイク運転の際危険です」と書き出した。そして「横断歩道、歩道を歩いている時ぶつかりました後ろから踵轢かれました」と被害に遭ったことを報告した。さらに「逆行するわ信号無視するわ無法者が横行何とか出来んか〇〇さん」と述べた。最近普及してい