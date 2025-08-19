メ～テレ（名古屋テレビ） 夏の甲子園大会で19日準々決勝に臨む県立岐阜商業の応援団が、19日朝、甲子園に向けて出発しました。 夏の甲子園大会で、県立岐阜商業は公立高校唯一のベスト8進出を果たしました。 夏のベスト8進出は2009年以来16年ぶりです。 県立岐阜商業では19日朝、応援に向かう吹奏楽部と応援部の約80人が楽器をバスに積み込みました。 また、応援に向かう生徒ら約270人も甲子園へ出発しました。19