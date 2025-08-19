【セガ「瑠璃の宝石」ちょこのせフィギュア】 今冬展開予定 セガは、プライズ商品「瑠璃の宝石」ちょこのせフィギュア2種を今冬展開する。 今回立体化するのは「谷川瑠璃」と「荒砥 凪」の2種。それぞれ何かの上に座った姿でディスプレイできる。 【2026 セガプライズ 新作速報】 TVアニメ「瑠璃の宝石」のアイテムが、UFOキャッチャーの景品 #セガプライズ か