離れていれば様子がわからず心配になったり、ひとつ屋根の下にいれば価値観の違いにストレスを感じたり。ともに暮らすか離れるか。アンケートから見える、親子の本音とは（イラスト：たかまつかなえ）この記事のすべての写真を見る* * * * * * *回答者数……454人／平均年齢……61.8歳Q親または子との居住形態は？同居＝194人別居＝260人※二世帯住宅は同居に含むQなぜ今の暮らし方になった？【同居】●私は未婚なので、ずっと