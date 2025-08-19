俳優・玉木宏（45）が18日放送のTBS系「ニューかまー」（月曜後11・56）に出演。お笑いコンビ「ガリットチュウ」の福島善成（47）について語った。ブラジリアン柔術が趣味で、大会に出るためにラスベガスを訪れたことがある玉木。2023年のブラジリアン柔術世界大会で優勝した福島と、スパーリングをしたことも。「大会に出るちょっと前に、福島さんが僕らの道場に練習に来られてやりました、スパーリング」。福島のすごさ