¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡Û¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç 1¡¼0 ¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ê8·î16Æü¡¿¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹­Åç¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÀè¤Ë¿¨¤ì¤¿¤Î¤Ï¡©¤¢¤ï¤äPK¤ÎºÝ¤É¤¤ÀÜ¿¨¥·¡¼¥ó¥­¥Ã¥¯¥ª¥ÕÄ¾¸å¤ËFW¤ÈGK¤ÎºÝ¤É¤¤ÀÜ¿¨¤¬È¯À¸¡£PK¤ò½ä¤ëÈ½Äê¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î°Õ¸«¤¬¿¿¤ÃÆó¤Ä¤Ë¤ï¤«¤ì¤¿¡£ÊªµÄ¤ò¸Æ¤Ö»ö¾Ý¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè26Àá¤Ç¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¤È¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤¬ÂÐÀï¤·¤¿1Ê¬¤Î¤³¤È¤À¡£¹­Åç¤ÎCK¤ò¥­¥Ã¥«¥±¤Ë¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¡£