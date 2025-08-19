「HA-EC77T」グリーン JVCケンウッドは、Victorブランドのスポーツ向け完全ワイヤレスイヤフォン「HA-EC77T」を8月下旬に発売する。アクティブノイズキャンセリング機能を搭載する。価格はオープンで、市場想定価格は9,900円前後。カラーはブラック、グリーン、パープルの3色。 カラーバリエーションは3色 音楽を楽しみながら、スポーツをする人に向けたイヤフォ