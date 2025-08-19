◇MLB ロッキーズ4-3ドジャース(日本時間19日、クアーズ・フィールド)ロッキーズ戦では、ドジャースの山本由伸投手が1週間ぶりに先発登板し、7回103球を投げ3失点。大谷翔平選手は4打数2安打1打点で、7試合ぶりのマルチ安打をマークしました。前回登板のエンゼルス戦では、自己ワーストの6失点を記録した山本投手。ロッキーズ戦で好投を見せ、勢いに乗りたいところ。山本投手は、初回から緩急をつけたピッチングでロッキーズ打線を