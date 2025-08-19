料理愛好家平野レミ（78）が、12日深夜放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0時45分）に出演。料理企画であのを翻弄（ほんろう）した。番組では前回好評だった平野レミとの料理企画の第2回を行った。レシピは「時短＆簡単肉じゃが」と発表した。平野は「この料理は包丁使わないの！」と宣言。進行役のダイアン津田篤宏は「唯一袋破るときだけ…」と、平野がだしを取るためにかつお節を包丁で切って開けたことを指摘した