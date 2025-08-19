上海市にある観光スポット・張園W4でアニメ「ズートピア」のポップアップストア「クレイジー・サマー」が開かれている。中国新聞網が伝えた。大勢の観光客が訪れ、記念撮影を楽しんでいた。（提供/人民網日本語版・編集/KM）