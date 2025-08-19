やり直しの裁判で無罪となった袴田巌さんの弁護団は、国と県を相手取った国家賠償請求訴訟について請求額を約6億円とする方針を決めました。 【動画】再審で無罪となった袴田巌さん 6億円国家賠償請求へ 国、県を相手取り9月提訴方針＝弁護団 1966年に静岡県清水市（現・静岡市清水区）で一家4人が殺害された事件で、袴田巖さんは一度は死刑が確定しましたが、2024年、やり直しの裁判で無罪となりました。 関係者によりますと、