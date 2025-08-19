ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１８日（日本時間１９日）に敵地デンバーでのロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数２安打だった。打率２割８分５厘。チームは地区最下位のロッキーズに３―４でサヨナラ負け。連勝は３で止まった。初回先頭、左腕フリーランドの１ボールからの２球目、内角低めの８１・４マイル（約１３１キロ）のナックルカーブを捉え、打球速度１１０・９マイル（約１７８・５キロ）のライナ