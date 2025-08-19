６月に最新映画「Ｆ１／エフワン」のプロモーションで来日中、ロサンゼルスの自宅が空き巣被害にあったブラッド・ピット（６１）が、同物件の売却を進めていることが分かった。米ニュースサイト「ＴＭＺ」が１８日伝えた。不動産関係者によると、同市の高級住宅地ロスフェリスにあるにあるこの物件は１９６０年に完成。米女優エイリーン・ゲティが２０１９年に米ロックグループ、マルーン５のギタリスト、ジェームズ・バレンタ