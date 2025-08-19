石破首相は１９日午後、トランプ米大統領とウクライナのゼレンスキー大統領の会談を受け、「政府として重大な関心を持っている」と首相官邸で記者団に述べ、事態の行方を慎重に見極める考えを示した。早期の停戦と公正な和平を実現する必要性も改めて強調した。ウクライナが求める「安全の保証」に日本が関与する可能性を問われ、首相は「我が国に何ができるか、法制面、能力面も含めてよく検討しながら、しかるべき役割を果た