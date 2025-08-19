警察の仕事に関心を持ってもらおうと、静岡県警が8月18日、高校生などを対象に職業体験会を開きました。 【動画】「警察官になって働いていただければ」サイバー犯罪捜査に高校生ら挑戦 県警が職業体験会＝静岡 県警のワンデー仕事体験に参加したのは、県内の高校生など8人です。今回体験したのは、インターネットやSNSを悪用したサイバー犯罪の捜査です。 参加者らは、第一線で働く捜査員のアドバイス