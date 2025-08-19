交流重賞を３勝したアーテルアストレアの弟になるアーレムアレス（牡２歳、栗東・橋口慎介厩舎、父ハービンジャー）が復帰戦の札幌２歳Ｓ・Ｇ３（９月６日、札幌競馬場・芝１８００メートル）へ向け、函館競馬場に帰厩し、調整を再開している。初戦は好位からしっかりとした伸び脚を繰り出し、１馬身４分の３馬身差の完勝。姉は初勝利こそ２歳１０月だが、２勝目が３歳６月と基本的には「遅い」血統だが、早々と勝ち上がった。