◆第５４回インターナショナルＳ・英Ｇ１（８月２０日、ヨーク競馬場・芝２０５０メートル）ドバイ・シーマクラシックに続く海外Ｇ１連勝を狙うダノンデサイル（牡４歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）はレース２日前の現地時間１８日、滞在先のニューマーケット調教場のオールウェザーコースで軽めの調整を行った。０５年ゼンノロブロイ（２着）、１９年シュヴァルグラン（８着）、２４年ドゥレッツァ（５着）に続く