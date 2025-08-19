トランプ大統領がプーチン大統領と電話で話しているところを捉えた画像をホワイトハウスが公開した/White House photo（ＣＮＮ）米ホワイトハウスは、米国のトランプ大統領が大統領執務室で、ロシアのプーチン大統領とスピーカーフォンで会話している写真を公開した。写真には、米国のルビオ国務長官とバンス副大統領も写っており、ルビオ氏とバンス氏は執務机の向かい側の椅子に座っている。ホワイトハウス関係者２人によると、通