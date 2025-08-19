横浜ＦＭは１９日、横須賀市内で町田戦（２３日・日産ス）に向けて全体練習を行った。公開された冒頭の練習ではランニングやボールを使ったミニゲームが行われ、その後は非公開で調整した。前節の清水戦は３―１で勝利し、残留圏内の１７位湘南に勝ち点１差に迫った。同戦で後半から途中出場し、試合を決定付ける３点目を決めた谷村は「チームとしてやることをはっきり出来たのかなと思います」と手応えを口にする。そうし