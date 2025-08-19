◆第２０回キーンランドＣ・Ｇ３（８月２４日、札幌競馬場）＝８月１９日、函館競馬場ナムラクララ（牝３歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父アドマイヤマーズ）は、２３年のこのレースなど重賞５勝の実績を誇るナムラクレア（牝６歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）の妹になる。桜花賞１３着以来で初の古馬相手だったＴＶｈ賞を勝ち、この舞台に駒を進めてきた。「テンションも上がらすに調整できています。前走は稍重