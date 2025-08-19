JA女性部が家庭で使い終わった食用油をバイオディーゼル燃料としてリサイクルするプロジェクトを始めました。 ■JA県女性組織協議会・喜多川容紫子会長「地域の未来と次世代のためにこの取り組みを責任を持って推進していきます」 農作物の高温障害といった温暖化の影響が農業へも出ていることから、JAの県女性組織協議会では環境負荷の低減などを目的にプロジェクトを始めます。県内のJAの支所や店舗などに家庭で使い