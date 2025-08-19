沖縄の南にある熱帯低気圧は台風に発達する可能性は小さくなりました。ただ、奄美地方では20日にかけ激しい雨が降る見込みで土砂災害に十分な注意が必要です。 気象台によりますと、沖縄の南にある熱帯低気圧は、ゆっくりと北北東に進んでいます。中心気圧は1010ヘクトパスカルで、台風に発達する可能性は小さくなりましたが、奄美地方では20日にかけて局地的に雷を伴った激しい雨が断続的に降る見込みです。 19日予想される1時