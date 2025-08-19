任期満了に伴う、奄美大島・大和村の村長選挙が、19日、告示されました。 大和村長選挙に立候補したのは、無所属の現職で5期目を目指す伊集院幼さん（64）です。これまでのところ伊集院さんのほかに立候補の動きはなく、無投票となる公算が大きくなっています。 立候補の届け出は19日午後5時まで大和村役場で受け付けています。 選挙戦となった場合は今月24日に投票が行われ、即日開票されます。 ・ ・ ・