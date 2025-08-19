お笑い芸人の横澤夏子（35）が19日に都内で行われた「キンレイ『お水がいらない』シリーズプレミアム新商品発表会」に出席。3児の母として育児と仕事に奮闘する自分へのご褒美を明かした。2017年に一般男性と結婚。3人のママとして、育児と仕事を両立しながら奮闘の日々を過ごす。子供達は夏休み真っ最中で、プールに行ったのが今夏の思い出。プールに行く度に「こういう時のためにやっぱり痩せときたいなって本当に思う」