吉川晃司が、還暦・60歳の誕生日を迎えた8月18日に東京国際フォーラム ホールAで、満員の5000人の観客に祝福される中で、スペシャルライブ＜KIKKAWA KOJI 60TH BIRTHDAY LIVE “KANREKI ROCK”＞を開催した。◆吉川晃司 画像現在、吉川は同い年で同じ広島出身の奥田民生とのユニット、Ooochie Koochieで全国ツアーを展開中だが、還暦の誕生日という節目のタイミングで、応援してくれたファンや、関わりのあるミュージシャンへの感