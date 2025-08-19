夏は15年ぶりの東西東京対決となった準々決勝第2試合は、前回準優勝の関東第一（東東京）と日大三（西東京）が対戦した。アルプスに「必殺仕事人」のテーマが鳴り響いたのは7回、関東第一の攻撃前。NHKの中継では関東第一の応援席で、トランペッターがソロで演奏する姿が映し出された。同校の応援曲では「必殺仕事人」「西部警察」などが有名だが、3―5と2点差を追う攻撃の前に、高音の音色でチームに活を入れた。ネットにも