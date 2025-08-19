BUCK∞TICKが10月15日に、「渋谷ハリアッパ！」を発売することが決定した。あわせて最新のアーティスト写真も公開された。4人のメンバーで走り始めたBUCK∞TICKは、2024年11月にシングル「雷神 風神 - レゾナンス」をリリース。今井寿と星野英彦のツインヴォーカルで、新体制の方向性を指し示す楽曲となった。続く12月にはアルバム『スブロサ SUBUROSA』を発売。そこから1年絶たずして発売が決定した新シングル「渋谷ハリアッパ！