火曜日も西日本から東日本は広く晴れて厳しい残暑が続いています。一方で北海道と沖縄、奄美では発達した雨雲がかかっている所があります。北海道は前線を伴った低気圧が通過している影響で、雨が降っていて、雨脚の強まっている所があります。夕方にかけて局地的に雷を伴って非常に激しい雨の降る所がある見込みです。土砂災害に厳重に警戒をしてください。また熱帯低気圧の影響で、沖縄や奄美でも非常に激しい雨や激しい雨の降る