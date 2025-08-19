全国高校野球選手権大会第１３日の１９日、第２試合で日大三（西東京）は関東一（東東京）との準々決勝に臨んだ。日大三のアルプス席では、野球部で代々受け継がれてきた大きなメガホンを手に、同部員で応援団長の山端大輝さん（３年）が仲間に声援を送った。山端さんは１年生の時から応援席で人一倍大きな声でエールを送り、昨秋から団長を務めている。父の和之さん（４８）は野球部ＯＢで、父の後を追って入部したが、出場機