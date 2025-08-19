ENHYPENが、8月16日に米・ロサンゼルスBMOスタジアムで＜ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’＞（以下＜WALK THE LINE＞）北米ツアーを盛況のうちに終えた。6・7日、ニューヨークで始まった＜WALK THE LINE＞はシカゴ、ヒューストン、LAなど4都市6回公演にわたり合計約7万7千人の観客が集まった。特にこの日のLA公演は約2万2千席が完売し、彼らの高い現地人気を実感させた。◆ENHYPEN 画像BMOスタジアムは、ENHYPENとENGENE（フ