愛知県瀬戸市出身・将棋の藤井聡太七冠がタイトル6連覇をかけた、王位戦の第4局が8月19日、福岡県で始まりました。福岡県宗像市で始まった王位戦七番勝負の第4局。3連勝中の藤井七冠(23)は勝てば王位のタイトル6連覇となり、挑戦者の永瀬拓矢九段(32)にとっては何とか一勝を返したい一局です。戦型は先手の藤井七冠が得意の角換わりとなり、早くも仕掛ける展開となっています。対局は2日制で、19日は午後6時以降に封じ手と