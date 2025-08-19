テクニカルポイント ドル円21日線近傍 149.65ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 149.24200日移動平均 149.10エンベロープ1%上限（10日間） 148.39一目均衡表・基準線 147.79現値 147.7821日移動平均 147.6310日移動平均 147.37一目均衡表・転換線 146.15エンベロープ1%下限（10日間） 146.04一目均衡表・雲（上限） 145.92ボリンジャーバンド2σ